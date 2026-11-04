ПСЖ разпиля Виляреал с 6:0 и постави исторически рекорд

Пари Сен Жермен разгроми Виляреал с 6:0 като гост и продължи без грешка участието си в Шампионската лига. Френският шампион реши изхода на двубоя още през първото полувреме, когато реализира четири попадения в рамките на по-малко от десет минути. Така парижани записаха и историческо постижение – най-бързите четири гола в турнира.

Жоао Невеш откри резултата в 9-ата минута след разбъркване при корнер, а три минути по-късно Дезире Дуе се възползва от грешка в защитата на домакините и покачи на 2:0. В 13-ата минута Сени Маюлу направи преднината класическа, след като отново футболистите на Виляреал загубиха топката в опасна зона.

Само четири минути по-късно Фабиан Руис се разписа за 4:0 и окончателно сломи съпротивата на испанския тим. Полузащитникът отбеляза втория си гол в срещата в 50-ата минута, когато получи отличен дълъг пас от Витиня, финтира защитник и реализира отблизо.

Виляреал опита да стигне поне до почетно попадение след почивката, но пропусна няколко възможности, а вратарят на ПСЖ Матвей Сафонов се намеси решително. Вместо това гостите стигнаха до още един гол в 78-ата минута, когато младият Давид Боли напредна отдясно и с помощта на рикошет оформи крайното 6:0.

С този успех Пари Сен Жермен запази стопроцентовия си актив и лидерската позиция в класирането на основната фаза на Шампионската лига.