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Лукаку пропуска мача с Турция, под въпрос е и за решителния сблъсък с Италия

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Спорт
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Нападателят е с контузия в областта на хълбока.

Ромелу Лукаку
Снимка: БТА
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Ромелу Лукаку няма да бъде на разположение на Белгия за предстоящия двубой срещу Турция от Лигата на нациите. Участието на нападателя и в последната среща на тима – срещу Италия, остава несигурно заради контузия в областта на хълбока.

От белгийския национален отбор съобщиха, че голмайсторът няма да пътува за Турция и ще остане в Брюксел, където ще продължи лечението си. Медицинският щаб ще направи всичко възможно, за да го възстанови за неделния мач, но засега няма гаранции, че той ще бъде готов.

Окончателното решение за състоянието на Лукаку ще бъде взето в петък. Белгийците няма да викат допълнителен футболист, който да подсили атаката им.

Евентуалното отсъствие на нападателя би било сериозен удар за отбора. Лукаку е най-резултатният футболист в историята на националния тим на Белгия с 94 гола в 135 мача.

Борбата за двете места, даващи право на продължаване напред от група А/1, е между три отбора. Франция е лидер с 10 точки, следвана от Италия със 7 и Белгия с 6.

В предпоследния кръг, който ще се играе в четвъртък, Италия приема Франция, а Турция се изправя срещу Белгия. В неделя са последните срещи – Белгия срещу Италия и Франция срещу Турция.

Лукаку прекара няколко сезона в италианската Серия А, където защитава цветовете на Интер, Рома и Наполи. През август нападателят премина във Фенербахче.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Ромелу Лукаку

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