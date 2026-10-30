Лукас Петков помогна на Елферсберг за разгромна победа и място в топ 5 на Бундеслигата

Българският национал Лукас Петков беше титуляр при убедителната победа на Елферсберг с 4:1 над Майнц в двубой от осмия кръг на германската Бундеслига. Нападателят остана на терена до 88-ата минута и помогна на своя отбор да запише важен успех, който го изкачи до петото място във временното класиране.

Домакините демонстрираха сериозно превъзходство още през първото полувреме и на практика предрешиха крайния изход на срещата преди почивката.

Резултатът беше открит още в седмата минута, когато Феликс Кайдел изпълни прецизно пряк свободен удар и даде преднина на Елферсберг.

В 26-ата минута Франсис Ониека удвои аванса на "зебрите“, които продължиха да контролират събитията на терена и да създават проблеми на защитата на гостите.

В добавеното време на първата част Морис Кратенмахер реализира трето попадение за домакините и оформи категоричното 3:0 на почивката.

През второто полувреме Елферсберг запази контрола върху двубоя, като най-интересните ситуации се разиграха в заключителните минути.

В 88-ата минута Лукас Петков напусна терена, заменен от Ралф Адам. Само минута по-късно Коул Кембъл се разписа за 4:0 и направи победата на домакините още по-убедителна.

Майнц все пак успя да стигне до почетно попадение в ответната атака, когато Бенедикт Холербах намали изоставането на своя отбор до 1:4.

В последните секунди ситуацията за гостите се усложни допълнително, след като Щефан Пош получи втори жълт картон и беше изгонен.

С успеха Елферсберг събра 13 точки и се изкачи на петата позиция в Бундеслигата. Същият актив имат Фрайбург и Байер Леверкузен, които заемат съответно третото и четвъртото място, но са изиграли по един двубой по-малко.