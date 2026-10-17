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Лукас Петков с гол и асистенция за победа на Елферсберг над Аугсбург

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Спорт
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Българският национал изпъкна в луд мач със седем гола и четири дузпи.

Лукас Петков Елферсберг Аугсбург
Снимка: БТА
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Българският национал Лукас Петков изигра силен мач и записа гол и асистенция за победата на своя отбор Елферсберг с 4:3 у дома срещу Аугсбург в среща от Бундеслигата.

Домакините поведоха с 3:0 още до 28-ата минута. Лукас Петков откри резултата в 4-ата минута, след като вратарят отби удара му от дузпа, но при добавката българинът бе точен за 1:0. Последваха голове на Ласе Гюнтер и Максимилиан Рор и Елферсберг взе солиден аванс.

Фабиан Ридер и Михаел Грегорич реализираха дузпи и върнаха гостите в мача. Две минути преди края Лукас Петков проби от дясно и асистира на Фредерик Шмал, който направи резултата 4:2. Аугсбург обаче върна още един гол в 90-ата минута чрез Мерт Комур, а в края Ноел Футкеу пропусна дузпа за домакините, като топката срещна гредата.

Елферсберг заема 6-ото място в класирането с актив от 10 точки. Аугсбург се намира на 10-ата позиция в подреждането с 8 пункта.

#Елферсберг #Лукас Петков

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