Люис Хамилтън във Ферари - защо се случи и какво предстои?

Зимният трансферен прозорец в Европа официално затвори, но в последните часове от него станахме свидетели на еднa шокираща сделка, а най-любопитното е, че тя не се осъществи на футболния терен, а на пистата. Да, седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън сензационно обяви, че е от 2025-а година ще кара за екипа на Ферари, слагайки край на дългогодишното си успешно партньорство с тима на Мерцедес, с който британецът спечели 6 титли и общо 82 победи (разбира се, тази статистика може да се промени до края на 2024-а) за 11 години в отбора.

За преминаване на Люис във Ферари е имало слухове и в миналото, като преди няколко месеца дори се появиха информации, че той е вечерял с президента на италианския автомобилен производител – Джон Елкан. Още по-назад във времето пък самият пилот призна, че „за всеки е мечта“ да кара прословутия червен болид. Едва ли обаче и най-запалените привърженици на Формула 1 някога са си представяли, че ще видят Хамилтън да се състезава за Скудерията - още повече, че миналия август той подписа нов договор с Мерцедес, който трябваше да го задържи при „сребърните стрели“ до края на сезон 2025.

Едно обаче вече е сигурно – този контракт няма да бъде изпълнен до края и още от следващата година роденият в Стивънидж пилот ще се присъедини към Ферари. Този трансфер ще отбележи един любопитен момент във вече богатата кариера на Люис в спорта, а именно събирането му с Фредерик Васьор. 55-годишният французин „пое юздите“ в Маранело в началото на 2023-а след края на престоя на Матиа Биното, като в миналото Васьор е бил шеф още на отборите на Рено и Заубер. Ако се върнем 20 години назад във времето, ще открием, че роденият в покрайнините на Париж ръководител вече е работил и с Хамилтън - това се случва в дните на британеца преди Формула 1, когато той все още кара във Формула 3 и GP2 (б.р. днес Формула 2). През 2005-а и 2006-а бъдещата звезда триумфира с титлите и в двата шампионата, състезавайки се за тима на АРТ Гран при, а директор там по онова време е… Фредерик Васьор. За добрите отношения помежду им след всички тези години се заговори отново в хода на миналата година, когато французинът призна, че двамата често разговарят преди стартовете.

Освен присъствието на Васьор, медиите на Запад считат още, че важна роля за преминаването на Люис във Ферари е изиграло и привличането на Люик Сера в Скудерията. Французинът беше ръководител на отдела за разработване на шаситата в Мерцедес, но стана ясно, че от 2025-а година ще работи за италианския екип, което означава, че отново ще се събере с Хамилтън. Според различни източници Сера и британският пилот са били двамата основни противници на концепцията на „сребърните стрели“ за техния болид през последните два сезона, в които отборът от Бракли спечели само една победа дело на Джордж Ръсел в Бразилия през 2022-а.

За мнозина фигурите на Фредерик Васьор и Люик Сера са именно тези, на които се дължи решението на Люис Хамилтън да поеме към Ферари, където от следващата година той ще бъде съотборник с Шарл Льоклер, който пък наскоро удължи договора си с „черните кончета“ поне до края на 2026-а. Безспорно отношенията между двамата са това, което ще предизвика интерес сред феновете – още повече ако от догодина Скудерията разполага с автомобил, който може да се бори за световната титла.

