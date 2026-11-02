Мачът между Черно море и Ботев Враца е отложен заради наводнен терен

Мачът между Черно море и Ботев Враца от 14-ия кръг на Първа лига е отложен с час и половина заради наводнен терен след инспекцията на стадион "Тича" на съдиите, официалните лица от Българския футболен съюз и представители на двата клуба.

Срещата по програма трябваше да започне в 17:00 часа, но е отложена за 18:30 часа.

Заради изсипалите се по-рано през деня сериозни количества валежи във Варна част от игрището е под вода. Дъждът спря следобеда, а домакините използват две специални отводнителни машини, за да приведат терена във вид, който позволява на него да се играе.