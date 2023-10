Макс Верстапен спечели Гран при на Катар

Трикратният световен шампион Макс Верстапен (Нидерландия) с Ред Бул продължава доминацията си във Формула 1, след като спечели Гран при на Катар и записа 14-и успех за сезона.

Верстапен, който си осигури титлата след успеха в спринтовото състезание вчера, днес стартира от първа позиция, водеше от началото до края на надпреварата и финишира за 1:27:39.168 час.

Втори на 4.833 секунди се нареди австралийският новобранец Оскар Пиастри, победител в спринта от 19 обиколки в събота, а съотборникът му от Макларън Ландо Норис остана трети с пасив от 5.969.

