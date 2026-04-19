Малко над 50% е избирателната активност в община Белица към 16.00 часа

Малко над 50% е избирателната активност към 16.00 часа в община Белица. Гласували са 4015 души.

Припомняме, че дни преди изборите ЦИК взе решение за промени в състава на две секционни комисии. Поводът бе, че двама от назначените членове са участвали в състава на компрометираната комисия от предходния вот, за която от видеонаблюдението стана ясно, че е дописвала бюлетини и е гласувала вместо избиратели.

Председателят на въпросната комисия, както и на повечето секции в общината на настоящите избори, са от други населени места. По думите им причината е липсата на желаещи сред местните жители да поемат отговорността. Голяма част и от членовете на секциите този път не са от района.

Към момента изборният ден в Белица протича спокойно. Наблюденията показват, че избирателите предпочитат да гласуват с хартиена бюлетина, вместо с машина.

19 са секционните избирателни комисии в община Белица. По избирателни списъци право на глас имат 7913.