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Манчестър Сити може да бъде изправен пред промяна на собствеността заради искане за санкции срещу Шейх Мансур

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Спорт
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Правозащитната организация FairSquare призова британското правителство да разгледа възможността за санкциониране на собственика на клуба заради предполагаемата роля на ОАЕ в конфликта в Судан

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Снимка: AP Photo
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Собственикът на Манчестър Сити Шейх Мансур може да се окаже обект на санкции от страна на британското правителство заради твърдения за подкрепа на Обединените арабски емирства към една от воюващите страни в Судан. Според информация на The Athletic правозащитната организация FairSquare е отправила официално искане към властите във Великобритания да разгледат възможността за предприемане на подобни мерки.

Причината е продължаващата гражданска война в Судан и предполагаемата подкрепа на ОАЕ за паравоенната организация "Сили за бърза подкрепа“ (RSF), която е обвинявана в извършването на военни престъпления.

Конфликтът е довел до тежка хуманитарна криза, като според неофициални оценки жертвите през последните две години са най-малко 150 000 души.

Властите в Обединените арабски емирства категорично отричат обвиненията и заявяват, че страната не предоставя подкрепа на нито една от страните във въоръжения конфликт.

От FairSquare настояват британското външно министерство да провери дали високопоставени представители на ОАЕ, включително Шейх Мансур, попадат в обхвата на действащия санкционен режим, свързан със Судан.

Според организацията евентуални ограничения срещу влиятелни представители на емирствата биха могли да бъдат използвани като средство за дипломатически натиск.

Шейх Мансур е брат на президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед и заема постовете на вицепрезидент и заместник министър-председател на страната.

Той придоби Манчестър Сити през 2008 година и изигра основна роля в превръщането на английския клуб в един от водещите отбори в европейския футбол.

Евентуалното му санкциониране от британските власти би могло да има сериозни последици за собствеността на Манчестър Сити.

Правилата на Висшата лига не позволяват на лица, които са обект на определени санкции, да притежават или управляват клубове в английския елит. При подобно развитие може да се наложи промяна в собственическата структура на "гражданите“, включително продажба на контролирания от Мансур дял.

Подобен случай имаше през 2022 година, когато руският бизнесмен Роман Абрамович беше принуден да се раздели с Челси след наложените му санкции във връзка с руската инвазия в Украйна.

Към момента обаче няма информация британското правителство да е наложило санкции на Шейх Мансур. Искането на FairSquare само по себе си не означава, че собственикът на Манчестър Сити ще бъде задължен да продаде клуба.

Ситуацията възниква на фона на продължаващото производство срещу Манчестър Сити по обвиненията за предполагаеми нарушения на финансовите правила на Висшата лига.

Отборът преминава и през труден период на терена, след като допусна три последователни поражения в първенството. Последното от тях беше с 1:3 при гостуването на Нотингам Форест, а преди това „гражданите“ отстъпиха на Астън Вила и Брайтън.

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#Шейх Мансур #Висша лига 2026/27 #ФК Манчестър Сити

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