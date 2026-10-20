Манчестър Сити може да прекара два сезона в Чемпиъншип

Манчестър Сити е изправен пред перспективата да прекара два сезона в Чемпиъншип заради финансовия скандал, който разтърси английския футбол. Според Daily Mail, позоваващ се на източници, близки до процеса, най-вероятният сценарий предвижда сериозно отнемане на точки и солидна финансова глоба, които да доведат до изпадането на шампионите от Висшата лига.

Възможно е санкцията да бъде наложена на два етапа. Първото отнемане на точки би могло да изпрати Сити във второто ниво на английския футбол още през настоящата кампания, а последващо наказание да задържи отбора там и през следващия сезон.

Идеята е клубът да понесе тежък удар, след което да получи възможност постепенно да се възстанови. Според британското издание обаче вариантът Манчестър Сити да бъде пратен чак в Лига 2 изглежда малко вероятен. Подобно решение би означавало излизане от професионалния футбол и би предизвикало безпрецедентен хаос.

Ако наказанието бъде наложено по средата на сезона, ситуацията ще стане още по-сложна. Ще се наложи да бъдат анулирани всички резултати на Сити, а бъдещето на отбора до края на кампанията ще остане неясно.

Според Daily Mail ръководството на Висшата лига настоява санкцията да бъде обявена, преди да има окончателно решение по обжалването. Това би означавало Манчестър Сити да играе под ударите на наказанието, докато процедурата по жалбата продължава. Очакванията са тя да не приключи преди януари.

В края на септември независима комисия обяви Манчестър Сити за виновен по 114 от общо 115 обвинения, повдигнати от Висшата лига. Те са свързани с предполагаеми нарушения на финансовите правила в продължение на девет сезона, както и с липсата на съдействие от страна на клуба по време на разследването.

От Манчестър Сити обжалваха решението и заявиха, че ще използват всички възможности за защита на позицията си. Клубът смята, че в заключенията на комисията има правни, принципни и фактически грешки.

Така бъдещето на „гражданите“ зависи от две ключови решения – кога ще бъде обявена санкцията и как ще приключи обжалването. Дотогава отборът ще продължи участието си във Висшата лига, без да знае със сигурност в коя дивизия ще се състезава през следващия сезон.