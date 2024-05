Манчестър Юнайтед спечели ФА Къп след успеха над шампиона Сити

Манчестър Юнайтед е новият носител на трофея от ФА Къп. На финала, „червените дяволи“ изненадващо победиха с 2:1 новият-стар шампион на Англия Манчестър Сити. За Юнайтед това е първи триумф в надпреварата от сезон 2016, а победата осигури на тима участие в Лига Европа. Манчестър Сити пък пропусна възможността да стане първият английски тим, който печели дубъл в два последователни сезона.

Успехът за Юнайтед донесоха тийнейджърите Алехандро Гарначо и Коби Майну с попадения преди почивката, а за Манчестър Сити се разписа Жереми Доку в 87-ата минута.

Двубоят, който бе повторение на финала в ФА Къп от миналата година, когато Сити триумфира, започна с интересна ситуация в наказателното поле на Манчестър Юнайтед след падане на Ерлинг Холанд, но реферът отхвърли протестите на „гражданите“ за дузпа.



„Червените дяволи“ поведоха в 30-ата минута, когато Алехандро Гарначо се възползва от груба грешка на защитника на Манчестър Сити Йошко Гвардиол и реализира за 1:0.

Осем минути по-късно Маркъс Рашфорд отново вкара топката във вратата на Сити, но попадението не бе зачетено заради засада на аржентинеца Гарначо. Манчестър Юнайтед все пак скоро увеличи аванса си, след като в 39-ата минута Бруно Фернандеш намери 19-годишния Коби Майну, който с отлично изпълнение от близко разстояние преодоля вратаря на Сити Щефан Ортега за 2:0 в полза на Юнайтед.

Първото полувреме приключи с два гола аванс за Манчестър Юнайтед, а след подновяването на играта през втората част, в 55-ата минута нападателят Ерлинг Холанд удари греда за Манчестър Сити. Натискът на „гражданите“ продължи и в 59-ата минута Кайл Уокър получи удобен пас и стреля, но Андре Онана реагира навреме.

Шампионите скъсиха изоставането си в 87-ата минута, когато Фил Фодън намери влезлия като резерва Жереми Доку, който стреля от ляво по атаката на Сити. Андре Онана не успя да се намеси добре и „гражданите“ намалиха за 1:2. В крайна сметка Манчестър Юнайтед издържа на опитите на противника да стигне до изравняване и спечели трофея.





