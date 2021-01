Мария Бакалова с приз за най-добра поддържаща роля от американската кинокритика

Снимка: MariaBakalova/Instagram

Слушай новината (бета)

Вашият браузър не подържа audio

Българката Мария Бакалова е призната за най-добра поддържаща актриса от американското Общество на филмовите критици, съобщава "Лос Анджелис Таймс".

Тя е отличена за пробивното си (и привличащо заглавия) изпълнение във филма на Барън Коен "Борат следващия филм", в който изигра дъщерята на главния герой, която придружава Борат при пътуванията му до САЩ.

Бакалова беше отличена и от групата на критиците в Ню Йорк.

Актрисата Мария Бакалова с първо самостоятелно интервю за вечерно шоу в САЩ

Филмът "Nomadland" бе обявен за най-добър филм на 2020 г. от Обществото на филмовите критици, съобщава "Лос Анджелис Таймс". До голяма степен дефиниран от изолацията и разселването, мечтателният и меланхоличен филм изследва тези теми в разказа си за жена, живееща като номад след рецесията от преди десетилетие.

Българка е най-популярната актриса в света в момента според класацията на IMDb

Групата на критиците обяви получателите на своите 55-ти годишни награди в събота.

Клои Чжао, който е сценарист и режисьор на филма, печели признанието за най-добър режисьор, а Джошуа Джеймс за най-добра операторска работа за работата си по драмата. Звездата от филма Франсис Макдорманд е призната за най-добра актриса за ролята си на Фърн, бездомна вдовица в 60-те си години, която пътува през Запада с ван, търсейки работа.

Чжао е фаворит сред критиците в светлината на Оскарите. Миналия месец тя бе обявена за най-добър режисьор и от филмовите критици в Лос Анджелис и Ню Йорк, когато всяка група обяви своите награди за 2020 г. LAFC избра "Small Axe" на Стив Маккуин за най-добър филм, докато NYFCC даде наградата на "First Cow" на Кели Райчард.

Признанието за най-добър актьор получи Делрой Линдо за ролята му в "Da 5 Bloods" на Спайк Лий като ветеринарен лекар от Виетнамската война, който се завръща в страната с трима други другари, за да открие останките от своя ръководител на отряда - изигран от Чадуик Боузман в едно от неговите финални изпълнения. Целта е да се намери злато, оставено по време на войната. Преди това Линдо спечели наградата за най-добър актьор на NYFCC.

Пол Рейси беше отличен за най-добър поддържащ актьор за своята роля като глух съветник, който управлява дом за лечение на глухи алкохолици и наркомани в Средния Запад в красноречивата драма на Дариус Мардър "Sound of Metal".

Драмата на Елиза Хитман "Never Rarely Sometimes Always", която разказва за стремежа на тийнейджърка да направи аборт извън родния си град, където се нуждае от съгласието на родителите, й спечели наградата за най-добър сценарий.

Националното общество на критиците, което има 60 членове в цялата страна, се събра в събота, за да определи победителите чрез обичайната си система за гласуване. Всеки филм, който беше пуснат в САЩ през 2020 г., беше допустим за оценяване - през година, в която стратегиите за реализиране се изместиха поради все още бушуващата пандемия от COVID-19 - филми, излезли на големия екран или в стрийминг платформи.