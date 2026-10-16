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Маркус Гиздол: Благодаря на феновете за страхотната атмосфера на стадиона

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Старши треньорът на ЦСКА отличи подкрепата от привържениците в мача с Монако.

Маркус Гиздол
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол благодари на привържениците на "червените" за подкрепата в двубоя с Монако в Лига на конференциите.

Столичани бяха близо до подвиг срещу лидера във френската Лига 1, но в крайна сметка загубиха с 1:2. Над 20 000 по трибуните на Националния стадион подкрепяха неистово "армейците" и това не остана незабелязано за Гиздол.

"Много съм доволен от представянето на отбора си, за съжаление, днес не успяхме да победим. Благодаря ви много за страхотната атмосфера на стадиона по време на първия ни мач в Европа", написа германският специалист в социалната мрежа "Инстаграм".

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Markus Gisdol (@markus.gisdol)


ЦСКА гостува на Несебър в следващия си мач, който е от 1/16-финалите за Купата на България.

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