Маркус Гиздол: Не съм виждал мач с толкова много блокирани удари

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол призна, че в отбора е имало допълнително напрежение, съпътстващо откриването на новия стадион и това е попречило на тима да бъде по-прецизен в завършващата фаза при нулевото равенство със Славия.

"Страхотно усещане. Много сме щастливи, наистина стадионът е невероятен, това е голяма стъпка за клуба и за българския футбол. Стадионът е на високо европейско ниво. Днес имаше повече напрежение, чакаме този момент от 3-4 седмици, имаше много събития около откриването на стадиона. Може би искахме твърде много да спечелим, прибързвахме в завършващата фаза и това ни изигра лоша шега. Не мога да си спомня мач в моята кариера с толкова много блокирани удари и топката да не попада след това в наш футболист, винаги отиваше у съперника. Това е липса на късмет", заяви той след срещата.

Според него отборът трябва да подобри играта си в защита.

"Трябва да работим и за ситуациите на контраатака, съперникът имаше две възможности, едното беше засада, другото дузпа. Това не ми хареса, трябва да работим върху този елемент. Когато играеш срещу отбор, който на 100% е концентриран върху защитата, това е различно с другите срещи. През повечето време съперникът имаше 8 футболисти зад топката", коментира Гиздол.

Следващото предизвикателство за "червените" е гостуване на шампиона Левски.