Маркус Гиздол: Резултатът не е добър, но представянето бе страхотно

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол сподели, че е доволен от представянето на възпитаниците си при минималната загуба от Монако с 1:2.

"Червените" започнаха кампанията си в Лигата на конференциите с домакинско поражение.

"Резултатът не е добър, но представянето беше страхотно. В първите минути на първото полувреме моят отбор усети разликата с топ отбор. Но със силата и скоростта, които показахме, се адаптирахме се към мача и в един момент бяхме по-добрият отбор. Заслужавахме една точка", бяха първите думи на треньора Маркус Гиздол.

Според него показаната игра е крачка в правилната посока.