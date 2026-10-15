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Маркус Гиздол: Резултатът не е добър, но представянето бе страхотно

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Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
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Старши треньорът на ЦСКА смята, че отборът е заслужавал точка в домакинството си на Монако.

Маркус Гиздол
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол сподели, че е доволен от представянето на възпитаниците си при минималната загуба от Монако с 1:2.

"Червените" започнаха кампанията си в Лигата на конференциите с домакинско поражение.

"Резултатът не е добър, но представянето беше страхотно. В първите минути на първото полувреме моят отбор усети разликата с топ отбор. Но със силата и скоростта, които показахме, се адаптирахме се към мача и в един момент бяхме по-добрият отбор. Заслужавахме една точка", бяха първите думи на треньора Маркус Гиздол.

Според него показаната игра е крачка в правилната посока.

"Когато има толкова много мачове, трябва дълбочина в състава. За нас трябва да се правят много прецизни решения, но имаме 15-16 футболисти, които могат да играят на това ниво. Аз съм тук от десет дни, видяхте как играе отборът днес. За мен това е много важна крачка. Сега ни очаква тежка работа срещу по-малки отбори, на други стадиони. Трябва да сме концентрирани върху играта ни и да продължим да играем по този начин", добави германецът.

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#Маркус Гиздол

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