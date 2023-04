Мартин Георгиев отново тренира с първия отбор на Барселона

Талантливият български защитник Мартин Георгиев отново бе повикан да тренира с първия отбор на Барселона. Родният бранител, който е част от отбора на каталунците до 19 години, се включи в петъчното занимание на отбора.

Освен него, Чави повика и други юноши на клуба на тренировката с представителния отбор. Това не е първо занимание за Георгиев с Роберт Левандовски и компания.

17-годишният защитник направи първата си тренировка с мъжкия тим на "блаугранас" в началото на месец септември миналата година, а впоследствие участва и в няколко занимания преди дербито с Реал Мадрид, спечелено от каталунците с 2:1.

| Barça Atlètic players Marc Casadó, Estanis Pedrola and Juvenil A players Lamine Yamal, Angel Alarcón, Aleix Garrido, Ruben Cantero and Martin Georgiev trained with the first team today. pic.twitter.com/1sMNSpTfGD