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Мартин Субименди е готов да напусне Арсенал, Реал Мадрид и Барселона следят ситуацията

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Спорт
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Испанският национал обмисля трансфер още през зимата, след като загуби доверието на Микел Артета и остана без титулярно място във Висшата лига

Мартин Субименди е готов да напусне Арсенал, Реал Мадрид и Барселона следят ситуацията
Снимка: БГНЕС
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Испанският полузащитник Мартин Субименди е готов да се раздели с Арсенал по време на зимния трансферен прозорец, след като не успя да се утвърди в състава на лондончани. Според информации на няколко британски медии 27-годишният футболист вече е взел решение да потърси ново предизвикателство извън "Емиратс“.

Интерес към ситуацията на испанския национал проявяват редица водещи европейски клубове. Сред тях са Реал Мадрид, Барселона и Челси, като общо седем отбора са били информирани за желанието на Субименди да смени клубната си принадлежност.

Развитието е изненадващо предвид сериозните очаквания към халфа при пристигането му в Северен Лондон. Арсенал привлече Субименди от Реал Сосиедад през лятото на 2025 година срещу 60 милиона паунда, след като спечели конкуренцията за подписа му.

Първоначалните планове на мениджъра Микел Артета предвиждаха испанецът да се превърне в една от основните фигури в средата на терена. Вместо това обаче футболистът постепенно загуби доверието на треньорския щаб.

През последната година ролята му в отбора значително намаля, а през настоящия сезон Субименди все още не е започвал като титуляр в нито един двубой от английската Висша лига.

Липсата на достатъчно игрово време е сред основните причини полузащитникът да обмисля промяна в кариерата си. Въпреки трудностите на клубно ниво той остава утвърден испански национал с 30 мача и три попадения за представителния тим на страната.

Евентуален трансфер през януари би сложил край на престоя му в Арсенал само година и половина след пристигането му от Реал Сосиедад.

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#Арсенал ФК #Реал Мадрид ФК #ПФК Барселона #Мартин Субименди

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