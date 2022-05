Маями приключи с Филаделфия, Далас отказа да се предаде срещу Финикс

Стана ясен първият финалист в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация. Маями победи Филаделфия с 99:90 точки и затвори серията с 4-2 победи.

Джими Бътлър поведе наказателната акция на Хийт с 32 точки, Макс Струс добави 20 (плюс 11 борби). За Филаделфия Тобиас Харис и Тайрис Макси нанизаха по 20, докато Джеймс Хардън имаше тиха вечер с 11 точки и 9 асистенции.

@JimmyButler poured in 23 points in the second half to lead the @MiamiHEAT to the Game 6 win to close out the series and advance to the Eastern Conference Finals! #HEATCulture



32 PTS | 8 REB | 2 BLK pic.twitter.com/k06I0IN0Oi