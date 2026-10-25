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Мъжката щафета на България зае трето място в серията си на четвъртфиналите на Световната купа по шорт трек в Канада

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Спорт
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Полша и Япония завършиха на първите две места и продължават на полуфиналите.

Мъжката щафета на България зае трето място в серията си на четвъртфиналите на Световната купа по шорт трек в Канада
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Мъжката щафета на България зае трето място в серията си на 5000 метра на четвъртфиналите на Световната купа по шорт трек във Ванкувър (Канада), първи кръг за сезона.

В трета серия Иван Дончев, Стефан-Александър Кюмюрджиев, Максим Максимов и Асен Гюров финишираха за 7:10.410 минути. Полша и Япония завършиха на първите две места и продължават на полуфиналите.

Иван Дончев преодоля първите серии от репешажите на 500 метра, след като бе втори във втора серия с 42.232 секунди, а на четвъртфиналните репешажи - четвърти с трета серия с 55.137 след падане.

Максимов остана четвърти в пета серия с 42.711, а Гюров - четвърти в първа с 42.484.

В репешажите на 1500 метра Дончев, Гюров и Максимов се наредиха четвърти в своите серии и не успяха да продължат напред.

Световната купа във Ванкувър завършва в неделя.

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