Микаела Шифрин триумфира и в днешния слалом в Леви

Микаела Шифрин спечели и днешния слалом във финландския зимен център Леви. След като вчера записа 75-а победа за Световната купа по ски-алпийски дисциплини в страхотната си кариера, днес американката отново бе над всички и взе и втория старт от началото на кампанията при дамите.

След като имаше крехък аванс пред Лена Дюр от Германия и настоящата носителка на Малкия кристален глобус в дисциплината Петра Влъхова от Словакия след първото каране, във второто Шифрин отново бе най-бърза с време от 55.35, като в крайна сметка остави зад себе си Уенди Холденер от Швейцария и Влъхова съответно на +0.28 сек и +0.68 сек. Дюр остана извън почетната стълбичка, а в челната десетка се наредиха още Сара Хектор (Швеция), хърватките Леона Попович и Зринка Лютич, Катарина Линсбергер (Австрия), Лорънс Сен Жермен (Канада) и Теа Луис Шернесунд (Норвегия).

Две състезателки от 30-те, които се спуснаха във втория манш, не успяха да финишират - Пола Молцан от САЩ, и норвежката Мария Терезе Твиберг.

Another day, another reindeer for @MikaelaShiffrin.



The double Olympic champion now has a record six Levi slalom wins after her second victory in 2⃣4⃣ hours in Lapland.@fisalpine | @usskiteam | @TeamUSAhttps://t.co/DNGKwUqFug