Микел Артета и Габриел Жезус вярват в спечелването на титлата

Мениджърът на Арсенал Микел Артета продължава да вярва, че "артилеристите" са способни да спечелят титлата във Висшата лига.

Столичани откриха 32-рия кръг на Висшата лига с домакинско равенство 3:3 с последния в класирането Саутхемптън.

Mikel Arteta loves his side's 'never say die' attitude @Arsenal | #ARSSOU pic.twitter.com/Kkd6MoZ1Li