Микел Артета подписа нов договор с Арсенал

Мениджърът на Арсенал Микел Артета подписа нов договор с тима до края на сезон 2024/2025.

Испанецът пое клуба през декември 2019 г. Този сезон той ще има възможността да върне "топчиите" в Шампионска лига, финиширайки в топ 4 на Висшата лига.

Треньорът на женския отбор Йонас Ендевал също подписа ново споразумение с клуба, което го обвързва с лондончани до края на сезон 2023/2024. Тимът заема втората позиция в класирането, като в последния ден от сезона ще стане ясно дали ще спечели титлата. Тимът изостава на точка зад лидера Челси.

The journey continues



️ Mikel Arteta

️ Jonas Eidevall



Congratulations on your new deals!