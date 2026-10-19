Милан е близо до споразумение с Маркус Кьорше

Италианският Милан е близо до споразумение с бившия директор в Айнтрахт Франкфурт и РБ Лайпциг Маркус Крьоше, който вероятно ще поеме поста „ръководител на футболните операции“ на „Сан Сиро“. От германския клуб потвърдиха в неделя, че Крьоше е подал оставка като изпълнителен директор по спортните въпроси в Айнтрахт, а молбата му е била одобрена от Управителния съвет, пише списание Kicker.

Името на Маркус Крьоше се свързваше с преминаване в Милан още преди месеци. Миланският гранд предприе преструктуриране на висшето си ръководство, след като се раздели със старши треньора Масимилиано Алегри, спортния директор Игли Таре, техническия директор Джефри Монкада и изпълнителния директор Джорджо Фурлани – промени, настъпили непосредствено след края на разочароващия сезон 2025/2026.

През лятото Милан не успя да постигне окончателно споразумение с Крьоше и Айнтрахт Франкфурт, въпреки твърденията, че „росонерите“ са били готови да предложат на специалиста заплата от 10 милиона евро на сезон.

Сега двете страни отново са близо до сделка, която да доведе германеца в италианския клуб на позицията „ръководител на футболните операции“, като според Kicker, споразумението би могло да бъде постигнато до края на настоящата седмица.