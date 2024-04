Минесота Тимбъруулвс е на една победа от втория кръг в плейофите на Западната конференция в НБА

Минесота Тимбъруулвс спечели и третия двубой от серията си срещу Финикс Сънс в първия кръг на плейофите на Западната конференция в НБА със 126:109 като гост. "Вълците" са на път да се класират за едва втори път в историята си за втория кръг, след като достигнаха финалите на Западната конференция преди 20 години. "Слънцата" от своя страна, които бяха смятани за едни от фаворитите за титла преди началото на сезона, вече нямат право на грешна стъпка и трябва да търсят сензационен обрат от 0:3.

Гостите в днешния двубой започаха двубоя с по-добрата стрелба, взимайки аванс от девет точки за 17:8 при едва пет изминали минути.

KAT splashes the deep triple early in Game 3



Wolves-Suns 1Q action on ESPN pic.twitter.com/pgWCcpAWJa — NBA (@NBA) April 27, 2024

Въпреки това "слънцата" наваксаха изоставането си за 30:30, благодарение на 14-те точни от 15 наказателни удара. Звездата на Тимбъруулвс Антъни Едуардс наниза кош и два наказателни удара, които бяха достатъчни неговия отбор да затвори първата четвърт с 34:32.

Втората част продължи да бъде също толкова равностойна като първата. "Вълците" намалиха значително нарушенията, което доведе до спад във резултатността на Финикс, но домакините все пак не оставиха на Минесота да дръпне значително в резултата.

Four long strides after the catch... Bol Bol hammers it home!



Wolves-Suns | Game 3 on ESPN pic.twitter.com/LscBUVJt2p — NBA (@NBA) April 27, 2024

В самия край на частта Минесота отбеляза седем последователни точки, които бяха достатъчни да затвори първото полувреме с 59:53.

Тимбъруулвс превключи на друга предавка в третата четвърт. Гостите в днешния двубой затвориха частта с аванс от 22 точки при 95:73, благодарение на седемте тройки със 70% успеваемост - четири на Никейл Александър-Уолкър и по една на Карл-Антъни Таунс, Майк Конли и носителя на тазгодишната награда за Най-добър шести играч в НБА Наз Рийд. Цели шест играчи на Минесота бяха нанизали повече от 10 точки в мача, по това време.

Nickeil Alexander-Walker drills his 3rd triple of the 3Q



Wolves on a 20-6 run... seeking a 3-0 series lead on ESPN pic.twitter.com/sXcsMKHaZj — NBA (@NBA) April 27, 2024

Въпреки опитите на Сънс, които статистически са най-слабия отбор в последната четвърт от редовния сезон, да се върне в двубоя, преднината на гостите бе прекалено голяма за наваксване. За капак, три минути преди края на двубоя, Джош Окоги бе изгонен за нарушение срещу Руди Гобер.

В крайна сметка, "вълците" затвориха мача с крайното 126:109.

Антъни Едуардс избухна за Минесота с 36 точки и 9 борби, а Руди Гобер и Карл-Антъни Таунс допринесоха за победата с по дабъл-дабъл.

Триото звезди на Финикс Брадли Бийл, Кевин Дюрант и Девин Букър завършиха мача с над 20 точки - 28, 25 и 23, но след тях само Ерик Гордън от пейката има над 10.

Следващият, и може би последен, двубой между двата отбора отново ще се играе на "Футпринт Център" в Аризона на 29 април.

