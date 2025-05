Минесота надигна глава след лекция срещу Оклахома (ВИДЕО)

Минесота Тимбърулвс надигна глава на финалите на Западната конференция в НБА. Селекцията на Крис Финч унищожи Оклахома Сити Тъндър със 143:101 в третата среща, изиграна в „Таргет Сентър“. „Горските вълци“ бяха абсолютни господари на паркета и обезоръжиха състава на Майк Дейно, за да постигнат най-изразителния си успех в своята клубна история по време на плейофите.

Това бе достатъчно за тима Минеаполис да редуцира изоставането си в серията с „гръмотевиците“ до 1:2 победи. Серията остава на територията на Минесота, като четвъртата среща ще се състои на 27 май (вторник).

Anthony Edwards' 30 points and 5 triples fuel the @Timberwolves to the WCF Game 3 win!



Julius Randle: 24 PTS, 4 REB, 3 AST

Terrance Shannon Jr.: 15 PTS, 5-8 FGM

Nickeil Alexander-Walker: 12 PTS, 5-9 FGM



Game 4: Monday at 8:30pm/et on ESPN. pic.twitter.com/IIwsQjETYC — NBA (@NBA) May 25, 2025

Интригата съществуваше само във встъпителните минути, преминали основно под знака на размяната на точни стрелби. Тя обаче се изпари за отрицателно време, тъй като Антъни Едуардс влезе в убийствен режим и почти собственоръчно домакините заиграха ролята на убедителни лидери, за да си изградят аванс от 20 точки в края на встъпителния период.

ANTMAN HAD 16 POINTS IN THE FIRST QUARTER



MIN hosting OKC searching for their first WCF win on ABC! pic.twitter.com/lT8TiCf5vs — NBA (@NBA) May 25, 2025

Терънс Шанън-младши, Наз Рийд и Майк Конли направиха така, че властването на тима от Минеаполис да придобие още по-внушителни размери в хода на следващата част. Гостите продължиха да се намират в безизходица, а за Джулиъс Рандъл и Едуърдс не представляваше трудност да вдъхновят Тимбърулвс да се приберат в съблекалнята при 72:41.

По този начин второто полувреме се превърна в протоколно и за двата отбора остана само да фиксират крайния резултат.

ANTHONY EDWARDS DRILLS THE TRIPLE FOR 25



He's 4-6 from downtown and 10-14 from the floor!!!



West Finals G3 on ABC pic.twitter.com/QMJ3iFbyga — NBA (@NBA) May 25, 2025

Антъни Едуардс поведе листата на реализаторите с 30 точки, допълнени от 9 борби, 6 асистенции и 5 успешни шута зад арката. Джулиъс Рандъл го последва с 24 точки, Терънс Шанън-младши наниза 15, Никел Алекзандър-Уокър завърши с 12. Наз Рийд (8 овладени под двата ринга топки) и Джейдън МакДаниълс (6 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 10 точки.

Айджа Мичъл и Шей Гилджъс-Алекзандър имат по 14 точки за Оклахома. Джейлън Уилямс финишира с 13, Дилън Джоунс приключи с 10.