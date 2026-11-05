БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен...
Чете се за: 09:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Минимална температура от нула градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
Пампорово, вали лек сняг
Снимка: БТА
Слушай новината

Минимална температура от нула градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен, според данни на Планинската спасителна служба и метеорологичната станция.

В района вали дъжд, примесен със сняг, но снежна покривка не се натрупва. На връх Снежанка в Пампорово има снежна покривка по поляните, която се вижда на кадрите от видеокамерите в курорта.

Пътната обстановка в област Смолян е нормална след проблемите, предизвикани от обилните валежи в началото на седмицата, информират от Областното пътно управление. През нощта екипи са отстранявали паднали камъни по пътищата в планинския район. Валежите в областта са от дъжд.

#валежи от сняг и дъжд #нула градуса #Рожен #Пампорово #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило
2
Наталия Ефремова: Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два дни умори пет кокошки
4
Лисица обикаля в столичния район „Възраждане“, за два...
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
5
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
6
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Регионални

Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево
Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево
Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково
Чете се за: 01:15 мин.
Две нарколаборатории разкрити при спецакции в Бургаско за ден, петима са задържани Две нарколаборатории разкрити при спецакции в Бургаско за ден, петима са задържани
Чете се за: 01:45 мин.
Петиция срещу опасното поведение на пътя - искат мерки за движението от Велико Търново до Горна Оряховица? Петиция срещу опасното поведение на пътя - искат мерки за движението от Велико Търново до Горна Оряховица?
Чете се за: 00:35 мин.
"Отопление" от земята: Авариите и реакциите на жителите в столичния квартал "Мусагеница" "Отопление" от земята: Авариите и реакциите на жителите в столичния квартал "Мусагеница"
Чете се за: 04:25 мин.
Намалял ли е трафикът през Босфора с 50% заради ситуацията в Черно море? Намалял ли е трафикът през Босфора с 50% заради ситуацията в Черно море?
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект,...
Чете се за: 09:22 мин.
У нас
Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Работата на парламента: Депутатите обсъждат промени в Закона за...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
От Унгария и Словакия до Аржентина и Лос Анджелис - как се опазва...
Чете се за: 08:32 мин.
По света
Вниманието на децата намалява, мозъкът обаче може да се тренира
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Минимална температура от нула градуса е измерена тази сутрин в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ