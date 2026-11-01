Минимални проблеми с машините в София, няма секции, преминали на хартия
300 по-малко избиратели в София на балотажа спрямо първия тур
Минимални проблеми с машините в София, засега няма секция, в която да са преминали на хартия заради развалена машина. Един сигнал за агитация е получен в 4-то районно управление. Стана ясно и че избирателите в столицата са с 300 по-малко на балотажа.
В 7-мо училище гласоподавателите започнаха да идват от рано. Още в 7 часът и пред 8-те секции вече имаше хора.
" -БНТ:Отворена ли е секцията?
-Найден Иванов: Да, да заповядайте! Вие сте първият.
-О, чудесно!
- Какво Ви води толкова рано?
-Имам ангажимент извън столицата и трябва да гласувам, да изпълня гражданския си дълг.
-На първия тур гласувахте ли?
-Разбира се!"
Стефан Величков: "Традиционно, всеки път сме първи!"
"-БНТ: На първия тур гласувахте ли?
-Мартин: Пропуснах, но сега няма как да не гласувам, искам да засиля малко активността и да подкрепя, когото съм решил."
На 1-вия тур най-високата изобретателност беше в "Студентски град" - 47 %. Сутринта обаче там все още беше пусто. От секционните избирателни комисии се надяват сега на балотажа дори да е по -висока избирателната активност.
Константин Цветков. член на СИК: "Ако миналият път са гласували 50%, сега ще е 75%, така се надяваме.
-БНТ: Засега обаче трима.
-Засега да, още е рано!"
Снимки: БТА
Секция 39 в 12-ото училище отвори с половин час закъснение, защото заместник - председателят е имал проблеми с придвижването.
Само две машини в район "Витоша" и две в "Лозенец" са имали технически проблени, но преминали на хартия засега няма.
Гласуващите в списъците на ГРАО за балотажа в София се оказаха с 300 по-малко.
Даниел Тунчев, председател на 23 РИК: "Може да се дължи на техническа грешка, на починали, на удостоверение за гласуване на друго място, но не притеснително 300 човека за този голям брой избиратели."
И председателите на районните избирателни комисии се надяват гражданите да се активизират и да излязат да гласуват.
Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова.