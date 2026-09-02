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Министър Петрова: Нужна е регионална координация при ситуации, свързани с ниското ниво на Дунав

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Министър на енергетиката Ива Петрова
Снимка: БТА
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Нужна е регионална координация при ситуации, свързани с ниското ниво на Дунав, смята министърът на енергетиката Ива Петрова.

Относно критично ниското ниво на Дунав, заради което се наложи намаляване на мощности на ядрени централи в региона, включително и на АЕЦ „Козлодуй“, тя посочи по време на заседание на ресорната парламентарна комисия, че страните от региона са започнали да предприемат мерки поединично.

Според нея е нужно да се развие координационният механизъм в региона. Прогнозите са, че все по-често ще се сблъскваме с такива критични ситуации, каза тя.

Ива Петрова обясни, че в последните месеци АЕЦ „Козлодуй“ е натрупала опит с работа в подобни ситуации.

„Последно дискутирахме с екипа на централата, че те се справиха, видяха какво може да се случи и вече имат натрупан практически опит за работа при такива екстремно ниски нива на Дунав“, посочи министърът.

Петрова допълни, че в момента нивото на Дунав е такова, каквото е било преди месец и това е познато на екипа на АЕЦ „Козлодуй“.

„Денонощно се следи ситуацията, поддържат се съоръженията и вярваме, че оттук нататък нещата се стабилизират и няма да имаме повече критични ситуации“, акцентира министърът на енергетиката пред депутатите.

По последни официални данни хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена. Повишение е регистрирано при водомерните постове край Силистра - с шест сантиметра, при Русе - с четири сантиметра, при Свищов с два сантиметра и при Никопол - със сантиметър. Нивото се е понижило с три сантиметра при Ново село и Лом, а при Видин и Оряхово е спаднало със сантиметър.

#ниското ниво на река Дунав #министър на енергетиката Ива Петрова #мерки

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