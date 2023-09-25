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Младен Кръстаич посочи избраниците си за двубоите с Литва и Албания

от БНТ
13:33, 25.09.2023
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Младен Кръстаич
Снимка: БГНЕС
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Селекционерът на българския национален отбор Младен Кърстаич обяви имената на 25 футболисти, повикани за предстоящата европейска квалификация срещу Литва (14 октомври) и гостуването на Албания в приятелски мач три дни по-късно.

Наставникът не прави нито една промена, спрямо повиканите играчи за мачовете с Иран и Черна гора през септември.

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари: Иван Дюлгеров (Черно море), Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Димитър Митов (Сейнт Джонстън)

Защитници: Кристиан Димитров (Левски), Симеон Петров (ЦСКА 1948), Димо Кръстев (Катандзаро), Валентин Антов (Кремонезе), Алекс Петков (Шльонск), Иван Турицов (ЦСКА – София), Виктор Попов (Черно море), Патрик-Габриел Галчев (Левски)

Полузащитници: Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева), Марин Петков (Левски), Илия Груев (Лийдс Юнайтед), Андриан Краев (Левски), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Иван Йорданов (Лудогорец), Илиан Илиев (Кифисия), Доминик Янков (Лудогорец), Лукас Петков (Гройтер Фюрт)

Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК), Спас Делев (Лудогорец), Георги Русев (ЦСКА 1948), Мартин Минчев (Ризеспор), Преслав Боруков (Арда)

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#Младен Кръстаич #Български национален отбор по футбол за мъже
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