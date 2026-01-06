БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

"Моите въпроси за €": Вземат ли такса банките при внасяне на левове по сметка

Чете се за: 00:37 мин.
"Моите въпроси за €": Вземат ли такса банките при внасяне на левове по сметка
Продължаваме да отговаряме на вашите въпроси след въвеждането на единната европейска валута.

Борис Илиев пита: "Защо в банката искат такса при внасянето на левове по моя сметка там?"

От Министерството на финансите отговориха за БНТ, че през първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото кредитните институции обменят безплатно неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, включително, ако клиентът реши да внесе по сметката си тези пари.

#въпроси за еврото

