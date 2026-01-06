"Моите въпроси за €": Вземат ли такса банките при внасяне на левове по сметка

Продължаваме да отговаряме на вашите въпроси след въвеждането на единната европейска валута.

Борис Илиев пита: "Защо в банката искат такса при внасянето на левове по моя сметка там?"

От Министерството на финансите отговориха за БНТ, че през първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото кредитните институции обменят безплатно неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, включително, ако клиентът реши да внесе по сметката си тези пари.