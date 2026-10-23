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Монако безгрешен в Лигата на конференциите, Аякс пречупи Аталанта с два късни гола

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Спорт
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Монегаските разгромиха Фрайбург с 3:0, докато грандът от Амстердам стигна до успех с 2:0. ЦСКА заема 23-ото място след втория кръг на турнира

монако безгрешен лигата конференциите аякс пречупи аталанта два късни гола
Снимка: БГНЕС
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Монако продължава убедителното си представяне в основната фаза на Лигата на конференциите. Френският тим, който преди седмица победи ЦСКА в София, се наложи с категоричното 3:0 над германския Фрайбург и записа втори пореден успех в надпреварата.

Парис Брунер отново демонстрира отличната си форма от началото на сезона, след като откри резултата за монегаските. В заключителните десет минути домакините окончателно решиха изхода на срещата с още две попадения, дело на Ламин Камара и Ансу Фати.

В друг от интригуващите сблъсъци Аякс постигна победа с 2:0 над Аталанта. Двубоят в Амстердам вървеше към нулево равенство, но домакините нанесоха решителния си удар в самия край. Толуваласе Арокодаре откри резултата след 87-ата минута, а малко по-късно Абделах Уазан оформи крайното 2:0.

Португалският Брага също записа успех с два гола разлика, след като надделя над белгийския Гент с 2:0. Виктор Гомес даде аванс на домакините още в третата минута, а Габри Мартинес удвои преднината четвърт час преди последния съдийски сигнал.

Хайдук Сплит спечели с минималното 1:0 гостуването си на швейцарския Тюн, който е сред предстоящите съперници на ЦСКА в турнира. Единственото попадение в срещата реализира Далисон де Алмейда в 17-ата минута, с което донесе трите точки на хърватския тим.

Нидерландският Твенте демонстрира сериозно превъзходство при визитата си на Линкълн Ред Импс и постигна убедителна победа с 4:1. Томас ван ден Белт се отличи с две попадения, а Воут Вегхорст и Дауда Вайдман също се разписаха за гостите. Почетният гол за домакините бе дело на Нано.

Белгийският Сен Трюиден изненада датския Мидтиланд, побеждавайки го с 1:0 като гост. Фредерик Соеле се превърна в герой за белгийците, след като отбеляза единственото попадение в края на първото полувреме.

Борац Баня Лука, който отпадна от Левски в квалификациите на Шампионската лига, се наложи с 2:0 над финландския КуПС Купио. Стефан Савич и Матей Декет бяха точни за шампиона на Босна и Херцеговина. Финландският състав също е сред бъдещите съперници на ЦСКА в основната фаза на турнира.

Драматично равенство 1:1 записаха датският Орхус и албанският Егнатия. Домакините останаха с човек по-малко още в третата минута след червен картон на Кал. Илди Груда даде преднина на албанците, но Джеймс Богере успя да възстанови равенството и да донесе точката на Орхус въпреки численото неравенство.

След изиграването на срещите от втория кръг осем отбора продължават с пълен актив от шест точки. Това са Панатинайкос, Лугано, Бран, Трабзонспор, Твенте, Монако, Сен Трюиден и Хайдук Сплит.

ЦСКА заема 23-ото място във временното класиране с една точка, спечелена след драматичното равенство 2:2 при гостуването на Нордселанд. "Червените“ ще се стремят да подобрят позицията си в следващите двубои от турнира.

#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ФК Аякс #ФК Монако

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