"Монца" изригна: Шарл Льоклер спечели домашното за Ферари Гран при на Италия

Шарл Льоклер спечели впечатляваща стратегическа битка със съотборниците в Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис в легендарното Гран при на Италия на пистата в Монца, а лидерът в генералното класиране на шампионата Макс Верстапен завърши едва на шесто място и неговата преднина на върха продължава да се топи.

Великобританецът Норис направи добър старт от първата позиция, а зад него австралиецът Пиастри се вкопчи в битка с Джордж Ръсел за второто място. Двамата влязоха сравнително равни в завой номер 1, но австралиецът надделя в дуела с Ръсел и го изпрати по лоша траектория, позволила на двата болида на Ферари да го изпреварят. Същото направи и неговият съотборник Люис Хамилтън.

Веднъж намерил максималната скорост на Монца, Пиастри бързо настигна Норис и го изпревари с впечатляваща атака на правата, а британецът дори отстъпи място на Шарл Льоклер. Така кандидатът за световната титла остана пред рожденика Карлос Сайнц и Хамилтън.

LAP 1 / 53



PIASTRI TAKES THE LEAD!!



The Australian sweeps around Norris at the della Roggia chicane to lead the field!!



Leclerc also squeezes past into second, sparking jubilation in the stands! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/ViptiU4v5v — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Льоклер караше дълго време зад опашката на австралиеца, но след пет обиколки 23-годишният пилот на Макларън най-накрая се откъсна отвъд DRS обхвата на монегаска и започна да трупа преднина. Драмата позатихна в следващите пет обиколки и от този момент започна реденето на отборните стратегии за броя на спирания.

Пиастри поведе с 2.8 секунди на преследвачите към 15-ата обиколка, в която неговият съотборник реши да прави първи пит-стоп. Това бе опит за пресичане на влизането на Льоклер, което накара състезателя на италианския конструктор да отговори с моментален бокс в 16-ата обиколка, когато влезе и Хамилтън. Това форсира и влизане на лидера в надпреварата един тур по-късно, което пък остави на върха Верстапен и Сайнц.

След първото пълно завъртане стратегията на Макларън се оказа успешна и в 25-ата обиколка австралиецът си върна първото място, а Норис пресече стратегията на Льоклер и зае второто място. Четвърти по това време бе другия пилот на Ферари Сайнц, който водеше пред Хамилтън и съотборниците в Ред Бул Верстапен и Чеко Перес.

Битката в Монца бе стратегическа и Макларън избра отново да направи първия ход, вкарвайки Норис в бокса в 33-ата обиколка за нови гуми. Той се върна в състезанието на шесто място и зад двата болида на Ред Бул, които също направиха скоро вторите си смени. Въпросът бе кога ще влязат Пиастри и Льоклер.

"Оскар, има ли шанс да не спираш втори път?", попитаха от Макларън по радиото в 38-та обиколка.

Австралиецът бе лаконичен: "Не мисля. Предна лява гума почти си е заминала".

Макларън реагира бързо на думите на 23-годишния си пилот и моментално го вкара в бокса за втори път, а 13 обиколки преди края Льоклер се оказа начело пред испанския си съотборник, докато Пиастри и Норис бяха съответно на 15 и 20 секунди от първото място. Шансът на Ферари за победа или двоен подиум изглеждаше риск с едно спиране в бокса.

LAP 39 / 53



Piastri pits for the final time - Leclerc keeps going!



The Aussie re-joins just up the road from Verstappen and his team mate Norris.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/lQPRbPf9RA — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

"Със сигурност ще рискуват. Влизаме в квалификационен режим и просто трябва да караме бързо", заяви Норис по отборното радио десетина обиколки преди края.

Сайнц успя да задържи Пиастри зад себе си за пет обиколки, но австралиецът успя да пробие и до края му оставаше да заличи малко над 11 секунди изоставане от Льоклер, за да стигне до пълната победа в Монца. Неговият съотборник Норис също преодоля рожденика в днешния ден една обиколка по-късно.

Разликата бързо се стопи, но 23-годишният пилот на Макларън така и не успя да се доближи до монегаска за изпреварване.

Така Шарл Льоклер спечели за втори път през сезона след домашния си трумф по-рано през годината, а двата болида на Макларън записаха двоен подиум с второто място на Пиастри при 2.664 секунди пасив и третото на Льоклер с 6.153 секунди изоставане.

Simply the greatest podium in world motorsport



And on the top step, the one team they all turned up to see #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/1rdAGb1nrU — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Сайнц завърши на четвърта позиция, следван от Хамилтън, Верстапен, Ръсел и Перес до осмото място.

Макс Верстапен, който не е печелил от Гран при на Испания в разгара на лятото, има 303 точки, а Ландо Норис вече е с пасив от 62 след третата си позиция в Монца и най-бързата обиколка на трасето. Шарл Льоклер е с 215 точки, а Оскар Пиастри е на четвърто място със 197.

