МВнР за експлозията в Полша: Изразяваме пълна солидарност с нашите съюзници

България е изключително притеснена от експлозията в Полша, при която загинаха двама цивилни граждани, се посочва в позиция на Министерството на външните работи.

is extremely worried about the recent explosion in that resulted in civilian casualties. We follow closely the developments & remain in contact with our allies for consultations. Full solidarity with allies, unity in NATO & the EU is our strength. @PolandMFA