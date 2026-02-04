БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

НА ЖИВО: Консултации с "Има такъв народ" при президента Илияна Йотова

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:32 мин.
президентството парламент политическата воля чуе гласа гражданите
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за избор на служебен премиер. На "Дондуков" 2 започва срещата между държавния глава и представители на "Има такъв народ".

За срещата с президента дойдоха председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов, заместник-председателят Станислав Балабанов и секретарят на групата Павела Митова.

По-рано днес Илияна Йотова разговаря с представители на "ДПС - Ново начало" и с "БСП - Обединена левица".

#консултации за служебен премиер #президентът Илияна Йотова #"Има такъв народ"

