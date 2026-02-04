НА ЖИВО: Консултации с "Има такъв народ" при президента Илияна Йотова

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за избор на служебен премиер. На "Дондуков" 2 започва срещата между държавния глава и представители на "Има такъв народ".

За срещата с президента дойдоха председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов, заместник-председателят Станислав Балабанов и секретарят на групата Павела Митова.

По-рано днес Илияна Йотова разговаря с представители на "ДПС - Ново начало" и с "БСП - Обединена левица".