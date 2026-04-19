Начало на изборния ден в Благоевград: Проблеми с машините и спешни смени в СИК

Навреме, но не без проблеми започна изборният ден в Благоевград. В дните преди вота в областта бяха заменени над 30 членове, секретари и председатели на СИК. В минутите преди старта на изборния ден стана ясно, че около 20 души не са се явили. Въпреки това секциите са били отворени навреме.

За проблеми с машините за гласуване сигнализираха хора от града. В една от секциите машината е спряла да издава разписка след отчетени няколко вота. Очаква се специалисти от поддържащата фирма да пристигнат на място за отстраняване на проблемите. Там, където те не могат да бъдат решени, след решение на комисията може да се премине само към хартиено гласуване. Към момента няма информация за подобни случаи.

Над 316 хиляди души гласуват днес в област Благоевград.

„Не съм информиран дали всеки един е преминал обучение. Силно се надявам това да е така. Смятам, че е отговорност на партиите да насърчават своите членове – председатели и секретари – да бъдат обучени. Но мисля, че няма да имаме проблеми днес“, каза председател на СИК в Благоевград.

