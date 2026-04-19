БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-то...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Начало на изборния ден в Благоевград: Проблеми с машините и спешни смени в СИК

от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Навреме, но не без проблеми започна изборният ден в Благоевград. В дните преди вота в областта бяха заменени над 30 членове, секретари и председатели на СИК. В минутите преди старта на изборния ден стана ясно, че около 20 души не са се явили. Въпреки това секциите са били отворени навреме.

За проблеми с машините за гласуване сигнализираха хора от града. В една от секциите машината е спряла да издава разписка след отчетени няколко вота. Очаква се специалисти от поддържащата фирма да пристигнат на място за отстраняване на проблемите. Там, където те не могат да бъдат решени, след решение на комисията може да се премине само към хартиено гласуване. Към момента няма информация за подобни случаи.

Над 316 хиляди души гласуват днес в област Благоевград.

„Не съм информиран дали всеки един е преминал обучение. Силно се надявам това да е така. Смятам, че е отговорност на партиите да насърчават своите членове – председатели и секретари – да бъдат обучени. Но мисля, че няма да имаме проблеми днес“, каза председател на СИК в Благоевград.

Вижте повече в прякото включване на Миглена Медарова от Благоевград

#начало на изборния ден #парламентарни избори 2026 #Благоевград

Водещи новини

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ