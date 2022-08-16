Националите по волейбол до 20 години започнаха подготовка за Европейското
Националният отбор на България по волейбол за мъже под 20 години, който е воден от треньора Мартин Стоев, започна подготовка за Европейското първенство в Италия.
Тренировъчният процес ще се води в София.
Преди Евроволей 2022 предстои Балканиада в Албания (6-10 септември). Форумът ще бъде и своеобразна проверка преди важните изяви. Самият шампионат на Стария континент е от 17 до 25 септември в два морски курорта на Адриатическото крайбрежие – Васто и Монтесилвано.
Александър Николов, който е с мъжкия отбор на България, ще се присъедини към състава след приключване на ангажиментите си с „лъвовете“.
Разширен състав на България U20:
Разпределители:
Стоил Палев – Левски София
Борислав Николов – Дея спорт
Симеон Николов – Левски София
Посрещачи:
Александър Николов - Лубе (Италия)
Владимир Гърков – Левски София
Ерик Стоев – Сливнишки герой
Апостол Боянов – Славия
Диагонали:
Георги Татаров - ЦСКА
Венислав Антов – Левски София
Централни блокировачи:
Лазар Бучков – Левски София
Борис Начев – Черно море
Ивайло Дамянов - Марек
Виктор Бодуров – Славия
Преслав Петков – Левски София
Либера:
Георги Митов – Сливнишки герой
Алекси Мицев – Славия
Калоян Ботев – Левски София
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