Националите по волейбол до 20 години започнаха подготовка за Европейското

Националният отбор на България по волейбол за мъже под 20 години, който е воден от треньора Мартин Стоев, започна подготовка за Европейското първенство в Италия.

Тренировъчният процес ще се води в София.

Преди Евроволей 2022 предстои Балканиада в Албания (6-10 септември). Форумът ще бъде и своеобразна проверка преди важните изяви. Самият шампионат на Стария континент е от 17 до 25 септември в два морски курорта на Адриатическото крайбрежие – Васто и Монтесилвано.

Александър Николов, който е с мъжкия отбор на България, ще се присъедини към състава след приключване на ангажиментите си с „лъвовете“.

Разширен състав на България U20:

Разпределители:

Стоил Палев – Левски София

Борислав Николов – Дея спорт

Симеон Николов – Левски София

Посрещачи:

Александър Николов - Лубе (Италия)

Владимир Гърков – Левски София

Ерик Стоев – Сливнишки герой

Апостол Боянов – Славия

Диагонали:

Георги Татаров - ЦСКА

Венислав Антов – Левски София

Централни блокировачи:

Лазар Бучков – Левски София

Борис Начев – Черно море

Ивайло Дамянов - Марек

Виктор Бодуров – Славия

Преслав Петков – Левски София

Либера:

Георги Митов – Сливнишки герой

Алекси Мицев – Славия

Калоян Ботев – Левски София

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