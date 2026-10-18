БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите...
Чете се за: 02:52 мин.
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара,...
Чете се за: 01:40 мин.
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
Чете се за: 09:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 1600 литра ракия без акциз в бутилки от минерална вода задържаха митничари

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази
1600 литра ракия бутилки минерална вода без акциз задържаха митничари
Снимка: Агенция "Митници"
Слушай новината

Митнически служители задържаха 1606 литра високоградусов алкохол без доказан произход и качество, както и без български бандерол и документи по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) при две отделни проверки на територията на ТД „Митница Варна“, съобщават от Агенция „Митници“.

В периода 14 – 17 октомври 2026 г. митнически мобилни екипи на Централно митническо управление са извършили засилени проверки в района на Митница Варна, включително областите Варна и Шумен, с цел установяване на нарушения на акцизното законодателство при съхранение, производство и търговия с алкохолни продукти. Извършени са общо четири проверки в различни типове обекти – данъчни складове, туристически обекти и частни имоти. Две от проверките са завършили с констатации, при които са задържани общо 1606 литра алкохол (ракия) без доказан произход и качество.

При единия от случаите общо 431 литра ракия, отбелязана като „кайсиева“, „гроздова“ и „сливова“, е открита от митническите служители зад бара на ресторант, в други помещения от същия туристически комплекс, както и в складово помещение на комплекса. Алкохолът е съхраняван в пластмасови туби от вода. В менюто на заведението е бил включен наливен алкохол, наречен „домашна ракия“. По случая предстои съставяне на акт по ЗАДС.

При другия случай 1175 литра алкохол са открити в два частни имота. Установено е, че алкохолът е притежание на физическо лице, което в началото на проверката е продало на проверяващия екип от Централно митническо управление и ГД „Фискален контрол“ на НАП наливен алкохол – ракия, без български бандерол. На място са открити и съоръжения за изваряване, които в момента не са били в режим на работа, както и множество празни пластмасови туби. Производството по случая продължава. В обекта е установена липса на фискално устройство, което е нарушение на чл. 7 от Наредба Н-18/2006г. във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС, за което е съставен и връчен Акт за установяване на административно нарушение.

Според експерти подобни констатации не са изолирани случаи. От началото на годината митническите служители са извършили над 1000 проверки, свързани с алкохол и алкохолни продукти, което представлява една трета от проверките по ЗАДС. В около 20 на сто от случаите е установен алкохол с неясен произход.

Половината от произведената ракия у нас е от дестилерии за домашна употреба или от т. нар. селски казани, но част от тази ракия постъпва в търговските обекти, посочи през миналия месец финансовия министър Гълъб Донев, добавяйки, че от началото на годината Агенция „Митници“ е задържала над 15 000 литра, произведена за домашна употреба, но продавана в търговски обекти, припомня БТА. За да пресекат тези практики управляващите предложиха промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат санкции за тези, които търгуват с такава ракия. По думите на Донев, ракията, произвеждана в т.нар. селски казани се ползва от преференциални акцизни ставки и не може да се използва за търговски цели.

„Такава ракия, произведена при неясни условия и качества с високо съдържание на метилов алкохол, води до застрашаване на здравето и живота на хората“, каза финансовият министър, добавяйки че забраната цели и защита на здравето на гражданите", подчерта финансовият министър.

#без акциз #агенция "Митници" #ракия

Последвайте ни

ТОП 24

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
3
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...
Румънски изтребител F-16 е свалил два дрона в териториалните води на страната
4
Румънски изтребител F-16 е свалил два дрона в териториалните води...
59-годишен шофьор загина при катастрофа в Добрич, ударил се в две коли и стълб
5
59-годишен шофьор загина при катастрофа в Добрич, ударил се в две...
Тодор Ангелов е новият председател на Българската федерация по борба
6
Тодор Ангелов е новият председател на Българската федерация по борба

Най-четени

Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
1
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
2
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
3
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
4
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
5
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
6
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи

Още от: Криминално

Акция в Благоевград срещу наркотрафика, арестуваха 15 души
Акция в Благоевград срещу наркотрафика, арестуваха 15 души
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
22879
Чете се за: 07:00 мин.
Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София
8263
Чете се за: 00:37 мин.
Двама младежи са задържани в Търговище за побой над ученик пред местна гимназия Двама младежи са задържани в Търговище за побой над ученик пред местна гимназия
Чете се за: 01:00 мин.
Откриха убит издирван младеж от димитровградското село Черногорово Откриха убит издирван младеж от димитровградското село Черногорово
Чете се за: 01:42 мин.
80-годишен мъж почина в болница, след като е открит в безпомощно състояние до метростанция “Жолио Кюри” 80-годишен мъж почина в болница, след като е открит в безпомощно състояние до метростанция “Жолио Кюри”
7844
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до канадската военна база "Уейнрайт"
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите във Франция - сблъсъци, палежи, грабежи и вандализъм "Разходите за живот са ужасяващи": Протестите във Франция - сблъсъци, палежи, грабежи и вандализъм
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
Чете се за: 09:17 мин.
У нас
Вселенският патриарх Вартоломей: Светът има нужда от мир Вселенският патриарх Вартоломей: Светът има нужда от мир
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
60% от храните на едро поскъпнаха, най-сериозно е повишението при...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Протести в Италия срещу скъпия живот
Чете се за: 00:27 мин.
По света
В Малорад избират кмет и гласуват с машини: "Ние сме с първи...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Облачно, но без валежи ще бъде времето днес
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ