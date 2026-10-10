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Над 200 млади таекуондисти премериха сили в Плевен, "Калоян Ладимекс“ триумфира с купата

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Спорт
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Състезателите от Перник спечелиха деветото издание на националния турнир, а призовата тройка допълниха клубове от Благоевград и Варна

Над 200 млади таекуондисти премериха сили в Плевен, "Калоян Ладимекс“ триумфира с купата
Снимка: СКТ "Ахила Плевен"
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Спортен клуб "Калоян Ладимекс“ от Перник спечели деветото издание на националния турнир по таекуон-до ITF за Купа "Плевен“. Надпреварата се проведе в зала "Спартак“ и събра повече от 200 млади състезатели от България и Република Северна Македония.

Пернишките таекуондисти се представиха най-силно в отборното класиране и заслужено завоюваха първото място. На втора позиция завърши клуб "Фолкън“ от Благоевград, а третото място заеха представителите на ТКД "Одесос“ от Варна.

В турнира участваха деца от над 20 български спортни клуба, както и представители на два клуба от Република Северна Македония. Младите таланти премериха сили в четири възрастови категории – 6–7, 8–9, 10–11 и 12–13 години.

Състезанието беше организирано от спортен клуб по таекуон-до "Атила“ Плевен със съдействието на Община Плевен. Надпреварата е част от официалния календар на Българската федерация по таекуон-до ITF, както и от годишния спортен календар на общината.

Президентът и главен треньор на СКТ "Атила“ Даниел Цаков изрази удовлетворение от представянето на участниците и развитието на турнира, който продължава да привлича все повече млади състезатели.

"Видяхме много емоции, спортсменство и достойни изяви на младите състезатели. За нас най-важното е децата да трупат опит, да развиват уменията си и да изграждат увереност и характер чрез спорта“, заяви Цаков.

Той благодари на клубовете, треньорите, съдиите и родителите за подкрепата и подчерта значението на подобни състезания за развитието на подрастващите.

"Радвам се, че турнирът продължава да се развива и да привлича все повече млади таекуондисти. Поздравявам всички участници и се надявам догодина да се срещнем отново с още по-голям интерес към Купа „Плевен“, допълни организаторът.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-областният управител на Плевен Богомил Стоев, общинският съветник Ивайло Петров и главният експерт в отдел „Спорт“ на Община Плевен Нели Димитрова.

На турнира присъства и мастър Вергилий Ситнилски, носител на 8 дан, който е заместник-председател на турнирната комисия към Международната федерация по таекуон-до ITF и заместник-председател на съдийската комисия към Европейската федерация.

Освен с организирането на спортни състезания, плевенският клуб „Атила“ участва и в международни инициативи, насочени към развитието на младите хора. Клубът е партньор в проект на сдружение „Рицари без броня“, който включва спортни дейности, тренировки, граждански обучения, работилници и младежки екологични инициативи.

#Турнир по карате Купа "Плевен"

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