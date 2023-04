Надал и Алкарас отказаха участие на тенис турнира в Монте Карло

11-кратният шампион Рафаел Надал обяви в профила си в Туитър, че няма да участва на турнира от сериите "Мастърс" на червени кортове в Монте Карло, който започва идната седмица.

Испанецът вече пропусна два турнира Мастърс този сезон - в Индиън Уелс и в Маями.

Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto