Наказаха руски гимнастик за година заради показване на военен символ

Руският гимнастик Иван Куляк получи едногодишна забрана за участие в състезания заради показване на националния военен символ на страната на подиума при награждаване след Световната купа в Доха през март.

Дисциплинарната комисия по етика към Международния гимнастически съюз (ФИГ) отстрани състезателя за 12 месеца. Новината обявиха от пресцентъра на организацията.

Иван Куляк излезе за церемонията по награждаването с буквата Z на екипа си. Тя се използва за обозначаване на руска военна техника, участваща във инвазията в Украйна. Буквата Z се възприема и като символ в подкрепа на Русия за войната в Украйна.

Жестът на Иван Куляк беше направен, докато на подиума беше и Иля Ковтун, украински гимнастик, който спечели златото във финала на успоредка. Казахстанецът Милад Карими също беше на почетната стълбичка – на втората позиция.

