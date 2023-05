Наказанието на Меси е дошло от ПСЖ, а не от Галтие

Старши треньорът на Пари Сен Жермен - Кристоф Галтие, обясни, че не той, а ръководството на френския футболен шампион е взело решение да наложи санкция на звездата на отбора Лионел Меси.

Меси е наказан с отстраняване от състава за две седмици заради неразрешено пътуване до Саудитска Арабия, когато е трябвало да тренира с парижани след загубата с 1:3 от Лориен за първенство в неделя.



Аржентинският нападател, който през юни ще навърши 36 години, е получил конкретна оферта да се присъедини към саудитския клуб Ал-Хилал, според източник на Ройтерс, тъй като той не планира да поднови изтичащия си през лятото договор с ПСЖ.

Столичани са лидери в класирането пет кръга преди края, но неделната загуба съкрати аванса им пред втория Олимпик Марсилия на 5 точки.

PSG boss Galtier says not his decision to suspend Messi, condemns fan protests https://t.co/2h8CiIA0tv pic.twitter.com/BEzhXPvYIm