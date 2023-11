Наоми Осака се завръща на корта на турнира в Бризбейн

Бившата номер 1 в светoвната ранглиста по тенис Наоми Осака ще се завърне на корта след пауза от 15 месеца на турнира в Бризбейн през януари, съобщиха организаторите.

Четирикратната шампионка от Големия шлем за последно игра на състезание от календара на WTA в японската столица Токио в края на септември 2022 година и роди дъщеря си Шай през юли тази година.

26-годишната американка имаше дълги периоди извън тениса след втория си триумф в "Мелбърн Парк", като взе дълга почивка, за да се справи с проблеми с психичното си здраве, след като пропусна Откритото първенство на Франция през 2021 година и Откритото първенство на САЩ същата година.

В Бризбейн ще играе и друга двукратна шампионка от Откритото първенство на Австралия - Виктория Азаренка.

