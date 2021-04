Нападение пред Капитолия, ранени са полицаи

Сградата на Капитолия е затворена и околните улици са отцепени, след като полицията съобщи за "външна заплаха за сигурността".

В района се наблюдава засилено полицейско присъствие.

Съобщава се, че някой се врязал с автомобила си в двама полицаи. Въпросното лице и двамата полицаи са заведени в болница. В небето над района е видян хеликоптер.

Ройтерс припомня, че през последните две седмици е започнало премахването на загражденията около сградата на американския Конгрес. Те бяха сложени след безпрецедентното нахлуване в него на хиляди привърженици на бившия президент Доналд Тръмп на 6 януари.

Днес в сградата Капитолия нямаше конгресмени. Те не са в града, тъй като двете камари на Конгреса са във ваканция за великденските празници.

Президентът Джо Байдън също не е във Вашингтон. Днес той пристигна в президентската резиденция за почивка Кемп Дейвид в щата Мериленд.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6