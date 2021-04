Конгресът на САЩ е под блокада, загинал е полицай (СНИМКИ)

Атака край сградата на Капитолия във Вашингтон предизвика блокиране на района и вдигна на крак полицията. Нападателят се е врязал с колата си в двама полицаи пред Капитолия, след което е извадил нож.

Той е застрелян от служителите на реда. Един от пострадалите полицаи е починал от раните си.

Инцидентът не изглежда свързан с тероризъм, съобщи полицията.

Сградата на Капитолия беше затворена и околните улици отцепени, след като неизвестен човек се врязва с колата си в бетонните заграждения от северната страна и рани двама полицаи. Районът се изпълни с полиция, в небето се появи хеликоптер. Мъжът продължава атаката.

"Сред това заподозреният е излязъл от колата с нож в ръка. Полицаите са се отправили към него, той не е реагирал на командите им, тръгнал е към тях и те са стреляли. Установено е, че той е починал", каза Йогананда Питман от полицията на Капитолия.

Нападателят няма полицейско досие. Днес в сградата Капитолия нямаше конгресмени, тъй като двете камари на Конгреса са във ваканция за великденските празници.

Пострадалите полицаи са откарани в болница, но за жалост единият е починал. Имена не се съобщават, докато бъдат уведомени близките.



"Моля обществото да продължи да споменава в молитвите си служителите от полицията на Капитолия и техните семейства. За нас е изключително трудно след събитията от шести януари януари и това, което се случи днес", каза Йогананда Питман от полицията на Капитолия.

Едва през последните две седмици започна премахването на загражденията около сградата на Конгреса. Те бяха сложени след безпрецедентното нахлуване в него на хиляди привърженици на бившия президент Доналд Тръмп на 6 януари.

Снимки: БГНЕС

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6