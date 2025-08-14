БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Популацията на северни елени може да намалее с 80% до 2100 година

Чете се за: 02:00 мин.
По света
Учените твърдят, че през последните три десетилетия популациите на този вид вече са намалели с близо две трети

популацията северни елени намалее 2100 година
Популацията на северни елени в Арктика може да намалее с до 80 процента до 2100 г. заради изменението на климата, предаде ДПА, като се позовава на проучване на международен екип от експерти.

Изследователите са използвали вкаменелости, древна ДНК и компютърни модели, за да "реконструират и дешифрират" 21 000-годишната динамика на вида Rangifer tarandus. Той е известен като северен елен в Евразия и като карибу в Северна Америка.

Водещият автор на проучването д-р Елизабета Кантери от Университета в Аделаида и Университета в Копенхаген каза, че изследването "реконструира промените в числеността и разпространението" на вида, който датира от ледниковия период, "с резолюции, които никога не са правени досега, и ние директно ги сравнихме с бъдещите прогнози".

"Това показа, че популациите на северния елен са претърпели големи спадове по време на периоди на бързо затопляне на климата, но загубите, които се очакват през следващите десетилетия поради бъдещите климатични промени, вероятно ще бъдат още по-сериозни от тези в миналото", отбеляза тя.

Учените твърдят, че през последните три десетилетия популациите на този вид вече са намалели с близо две трети, допълва.

"Нашите прогнози показват, че тези северноамерикански популации на карибу са най-застрашени от затоплянето на климата, като до 2100 г. е възможно да намалеят с до 80 на сто", каза съавторът на изследването Деймиън Фордъм от Университета в Аделаида.

Той призова за увеличаване на инвестициите в опазването и управлението на дивата природа, както и за значително намаляване на емисиите на парникови газове, за да се подпомогне запазването на видовете, отбелязва ДПА.

#северни елени #популация #климат

