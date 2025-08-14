БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази

Механизмът на ЕС за гражданска защита отчита повече горски пожари тази година

кабинетът внася доклад закупуване нова техника гасене пожари
Слушай новината

Шест са държавите от ЕС, които помагат на България в гасенето на горските пожари – Чехия, Словакия, Франция, Унгария, Румъния, Швеция, съобщиха от Европейската комисия в Брюксел. През изминалата седмица освен България, Гърция, Испания, Черна гора и Албания са активирали Механизма на ЕС за гражданска защита, за да искат помощ за справяне с горските пожари, много от които се случват едновременно в цяла Европа.

Вчера Испания е активирала Механизма на ЕС за гражданска защита за първи път за справяне с горски пожари. Европейската комисия мобилизира два самолета rescEU, разположени във Франция, които се очаква да бъдат разположени днес.

Гърция активира Механизма на 12 август. В отговор се очаква да бъдат разположени двата шведски хеликоптера rescEU, които в момента са в България. Предварително разположени пожарникари от Чехия, Молдова и Румъния също взеха участие в усилията за потушаване на пожарите.

В Албания Европейската комисия е мобилизирала въздушни активи на rescEU от Хърватия, България, Италия, Чехия и Словакия.

#гасене на пожари #пожари #помощ от ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
2
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
3
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
4
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
5
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото
6
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
6
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...

Още от: Европа

Тръмп: Лидер-миротворец?
Тръмп: Лидер-миротворец?
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
Чете се за: 01:22 мин.
Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите
Чете се за: 05:17 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
Чете се за: 02:55 мин.
Дипломация в действие: Интензивни разговори преди срещата Путин - Тръмп в Аляска Дипломация в действие: Интензивни разговори преди срещата Путин - Тръмп в Аляска
Чете се за: 05:12 мин.
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги (ОБЗОР) Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Ще бъде ли решен проблемът с безводието в Плевен?
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Часът на срещата между Тръмп и Путин вече е ясен
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Гърция в плен на унищожителни горски пожари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ