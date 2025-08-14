Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите

Шест са държавите от ЕС, които помагат на България в гасенето на горските пожари – Чехия, Словакия, Франция, Унгария, Румъния, Швеция, съобщиха от Европейската комисия в Брюксел. През изминалата седмица освен България, Гърция, Испания, Черна гора и Албания са активирали Механизма на ЕС за гражданска защита, за да искат помощ за справяне с горските пожари, много от които се случват едновременно в цяла Европа.

Вчера Испания е активирала Механизма на ЕС за гражданска защита за първи път за справяне с горски пожари. Европейската комисия мобилизира два самолета rescEU, разположени във Франция, които се очаква да бъдат разположени днес.

Гърция активира Механизма на 12 август. В отговор се очаква да бъдат разположени двата шведски хеликоптера rescEU, които в момента са в България. Предварително разположени пожарникари от Чехия, Молдова и Румъния също взеха участие в усилията за потушаване на пожарите.

В Албания Европейската комисия е мобилизирала въздушни активи на rescEU от Хърватия, България, Италия, Чехия и Словакия.