След влизането в еврозоната: Взимаме до 1000 лева на момента, а над - със заявка

Български пощи отговарят за обмяната на левове в евро там, където няма банкови клонове. Както знаете, обмяната там ще е безплатна първите шест месеца догодина, а след това ще има такса. Освен че служителите на 2230 офиса на пощите ще бъдат обучени да разпознават фалшиви евро, но и левове, са поръчани броячни машини, водят се разговори с МВР за осигуряване на охрана. Уверение получихме и че има видеонаблюдение в клоновете, както и че ще бъде гарантирана сигурността на парите

Обученията ще са по график и ще са до края на годината.

Обмяна в "Български пощи":

• До 1000 лв. – на момента;

• Над 1000 лв. – със заявка, 3–5 работни дни;

• До 10 000 лв. - със заявки в 954 станции