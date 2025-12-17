БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет без увеличения на заплатите: Удължителният закон влиза в пленарна зала

Синдикати и работодатели с противоположни позиции

Проектозаконът за удължаване на бюджета от тази година влиза за разглеждане в парламента. Депутатите от ресорната комисия го приеха на първо четене вчера.

В комисията КНСБ и КТ “Подкрепа” настояха все пак да се приеме преработеният вариант на бюджета, тъй като така служителите в бюджетната сфера остават без увеличения на заплатите, макар че е предвидено увеличението на минималната работна заплата.

Работодателите посочиха, че предвид политическата ситуация е по-добре страната да има приет бюджет, макар и не редовен. И на свой ред изразиха несъгласие с удължителния закон да се прокарват политиките по доходите.

Удължителният закон е първа точка в предварителната програма на депутатите.

