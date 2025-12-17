БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

СГС върна на прокуратурата обвинителния акт срещу Иван Демерджиев

Иво Никодимов
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Съдът намира пропуски в обвинителния акт за личните документи

демерджиев
Софийският градски съд върна на прокуратурата обвинителния акт срещу бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев.

Той е предаден на съд за сключване на допълнително споразумение към договора за новите лични документи, като прокуратурата твърди, че цените са били неоснователно завишени.

Съдът намери, че в обвинителния акт има редица неясноти, които следва да бъдат отстранени от прокуратурата и по тази причина връща делото на досъдебна фаза.

НА ЖИВО: "Има такъв народ" отиде на разговори при президента Радев
НА ЖИВО: "Има такъв народ" отиде на разговори при...
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип правителство - ние не бихме участвали в никакви разговори
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на НЗОК и на държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Депутатите излязоха в почивка след юмручна схватка
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Делян Пеевски представи "Музей на сглобката" в кабинета...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Преговорите за Украйна навлизат в ключова фаза
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ескалация между САЩ и Венецуела: Тръмп нареди блокада на...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
