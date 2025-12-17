СГС върна на прокуратурата обвинителния акт срещу Иван Демерджиев

Софийският градски съд върна на прокуратурата обвинителния акт срещу бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев.

Той е предаден на съд за сключване на допълнително споразумение към договора за новите лични документи, като прокуратурата твърди, че цените са били неоснователно завишени.

Съдът намери, че в обвинителния акт има редица неясноти, които следва да бъдат отстранени от прокуратурата и по тази причина връща делото на досъдебна фаза.