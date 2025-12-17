Лидерите на ЕС се събират в Брюксел за последната среща на върха за годината

Лидерите на страните от Европейския Съюз се събират в Брюксел, където днес и утре ще се проведе последната за годината Среща на върха.

България ще бъде представена от премиера Росен Желязков. За тази вечер е насрочена среща с лидерите на Западните Балкани, а утре предстои да бъдат обсъдени решения за финансирането на Украйна до края на 2027-ма година.



А в Страсбург - Европарламентът ще гласува днес постепенно премахване на доставките на руски природен газ. На дневен ред ще бъде и полагането на по-големи усилия да бъде избегната бъдеща енергийна зависимост от Руската федерация. Унгария и Словакия са европейските държави, които искат да продължават да внасят руски газ и петрол.